Sfinții mari imparați Constantin și Elena – documentar

CONSTANTIN si ELENA. Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii, Constantin si mama sa, Elena, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 21 mai. Sfantul Constantin cel Mare s-a nascut in anul 272, in cetatea Naissus (astazi, Nis, in Serbia), din provincia romana Moesia Superior. Tatal sau, Constantiu Chlor, care la acea vreme era general, a ajuns mai tarziu la conducerea imperiului cu titlul de "caesar"