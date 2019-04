Sfintele Pasti. Mii de credinciosi sunt asteptati sa ia lumina de Inviere

Catedrala Mitropolitana din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Credinciosi ortodocsi de pretutindeni sunt asteptati maine noapte in lacasurile de cult din judetul Iasi sa asiste la Liturghia savarsita de Invierea Domnului si sa ia sfanta lumina pentru a o duce acasa • Invierea Domnului este considerata poate cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii Perioada de inalta spiritualitate pentru intreaga crestinatate. Crestinii ortodocsi sarbatoresc in aceste zile Sfintele Sarbatori Pascale, zi dedicata Invierii Domnului Iisus Hristos. Sarbatoarea Invierii Domnului este cea mai importanta dintre toate sarbatorile de peste an, fiind si cel de-al doilea praznic imparatesc cu data schimbatoare, primul fiind Duminica Floriilor. In Noaptea de ...