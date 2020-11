Sfintii Mihail si Gavril sunt sarbatoriti duminica. Ce obiceiuri si traditii au romanii cu aceasta ocazie

Sfintii Mihail si Gavriil se cinstesc in fiecare an, in 8 noiembrie, alaturi de toate cetele ingeresti care nu s-au despartit de dumnezeu. Sunt cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauzele sufletelor acestora in drumul spre rai.