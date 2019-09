Shakespeare si Cehov, intr-o viziune noua, in stagiunea 2019-2020 a Teatrului National din Bucuresti

"Neguţătorul din Veneţia", de William Shakespeare, sub direcţia de scenă a lui Alexander Morfov, şi "Trei surori", de A.P. Cehov, în regia lui Radu Afrim, sunt noile montări în lucru, anunţate de Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti pentru stagiunea 2019-2020, potrivit news.ro.

Prima montare nouă pe scena Naţionalului pentru stagiunea de toamnă se află într-un stadiu avansat de repetiţii, la care lucrează regizorul bulgar Alexander Morfov.

Cu alte trei montări la TNB, "Vizita bătrânei doamne", "Furtuna" şi "No Man’s Land", regizor cu o cotă de originalitate apreciată la nivel internaţional, Morfov a revenit la Naţionalul bucureştean pentru o nouă provocare shakespeariană. De această dată, alegerea lui a fost piesa "Neguţătorul din Veneţia", cu Ion Caramitru în rolul lui Shylock şi cu Ada Galeş, Richard Bovnoczki, Alexandru Potocean în alte roluri principale. Decorurile sunt semnate Gabi Albu, costumele - Liliana Cenean, coregrafia - Inga Krasovska, light design - Chris Jaeger.

Primele reprezentaţii sunt programate să aibă loc în zilele de 18 şi 19 septembrie, iar premiera pe 20 şi 22 septembrie, la Sala Studio.

Tot în luna septembrie, la TNB, Radu Afrim începe repetiţiile la un nou spectacol - ”Trei surori”, de A.P.Cehov. Premiera va avea loc în decembrie.

"Regele moare", "Toţi fiii mei", "Dineu cu proşti", "Idolul şi Ion Anapoda", "Omul care a văzut moartea", "Micul infern", "Umbre", "Cursa de şoareci", "Orchestra Titanic", "O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopţii", "Butoiul cu pulbere", "Tectonica sentimentelor", precum şi recentele premiere "Noii infractori", "Preşul", "Class", "50 de secunde" fac parte în continuarea din stagiunea 2019-2020 anunţată de Teatrul Naţional Bucureşti.

Primele spectacole sunt programate pentru weekend-ul 13-15 septembrie, iar biletele au fost puse în vânzare online şi la Casa de bilete a TNB.

În următoarea perioadă, stagiunea de vară de pe acoperiş, de la ”Amfiteatru”, derulată pe tot parcursul sezonului estival sub titlul ”Nopţi de vară, sus, pe teatru”, va continua până la finalul lunii septembrie. Gala Tânărului Actor HOP a avut un prolog aici, prin premiera spectacolului "On the Roof", proiect condus de excepţionalul artist Gigi Căciuleanu şi primit cu mult entuziasm de public şi de critici.

În luna septembrie, spectacolul bazat pe piesa declarată, la Gala Premiilor UNITER, "Cea mai bună piesă românească a anului 2017", "50 de secunde" de Daniel Oltean, a fost invitat să participe la Festivalul ”Zile şi Nopţi de Teatru la Brăila”.

Spre finalul lunii septembrie, una din cele mai recente premiere, producţie a stagiunii trecute, montarea piesei "Noii infractori" de Edna Mazia, va avea două reprezentaţii pe scena Teatrului "Mihai Eminescu" din Chişinău, cu ocazia Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti.

Conferinţele TNB vor avea, din această toamnă, un format nou, fiind organizate în luna octombrie, în parteneriat cu Dilema Veche, în noiembrie, cu România literară şi în decembrie, cu Revista 22. Prima conferinţă din seria noii stagiuni este programată pe 29 septembrie.

Programul destinat copiilor, Teatrul Naţional pentru Copii "Abracadabra", realizat în coproducţie de Fundaţia Abracadabra şi TNB, se pregăteşte să înceapă cea de-a 19-a stagiune în care cei mai mici dintre spectatorii teatrului vor continua Jocul de-a Teatrul sub îndrumarea Magicianului Poveştilor, Marian Râlea şi a echipei sale.