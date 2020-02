Shakira si Jennifer Lopez, show impresionant la Super Bowl - VIDEO

Cântăreţele de origine latino-americană Shakira şi Jennifer Lopez au oferit, duminică seară, în pauza finalei Super Bowl, un recital care a reprezentat diversitatea culturală şi care a impresionat prin energie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cele două dive latino au prezentat 20 de cântece în aproximativ 15 minute. Show-ul din pauza finalei a fost conceput ca „o petrecere all-inclusive, care integrează culturi şi diversitatea”, după cum a spus Shakira în conferinţa de săptămâna trecută. Shakira a fost prima care a apărut pe scenă. „Hola, Miami!”, a strigat ea, dând startul cu „She Wolf”. Din medley-ul prezentat au făcut parte „Whenever, Wherever” şi „Hips Don’t Lie”, apoi, alături de portoricanul Bad Bunny, a cântat din piesa „I Like It” a lui Cardi B. Shakira a cântat şi la chitară, iar instrumentistul din trupa ei a adus câteva acorduri ale piesei „Kashmir” a trupei Led Zeppelin. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cântăreaţa de origine columbiană, care a sărbătorit a 43-a aniversare, a inclus în segmentul ei o coregrafie complexă. La rândul ei, Jennifer Lopez şi-a demonstrat aptitudinile de dans la bară, demonstrate în filmul „Hustlers”, lansat anul trecut. Aceasta a fost unul dintre cele peste zece momente coregrafice prezentate, care i-au demonstrat versatilitatea. A cântat din „Jenny from the Block”, „I’m Real” şi „Get Right”, apoi „Waiting for Tonight”. Artistul columbian J Balvin i s-a alăturat pentru „Que Calor”, apoi au cântat împreună „Mi Gente”, pe care el a lansat-o împreună cu Beyoncé. După ce Balvin a părăsit scena, Lopez a cântat „On the Floor”, alături de un cor din ca ...