Shakira va pleca intr-un nou turneu mondial, in 2021

Cântăreața columbiană Shakira, care a strălucit, duminică seară, în show-ul din pauza ediției din 2020 a galei Super Bowl, din Miami, SUA, a anunțat că va pleca într-un nou turneu mondial, în 2021, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.

Compania de ticketing Ticketmaster a anunțat informația pe site-ul ei, iar fanii au deja posibilitatea să facă rezervări pentru bilete.

Artista a avut un show incendiar duminică seară, la gala Super Bowl, unde și-a încântat fanii cu hituri precum "She Wolf", "Empire", "Whenever, Wherever" și "Hips Don't Lie". Shakira, care și-a sărbătorit a 43-a aniversare duminică, a împărțit scena cu Jennifer Lopez.

Cel mai recent turneu mondial al său a fost cel pentru promovarea albumului "El Dorado", care s-a desfășurat în 2018.

De-a lungul carierei, Shakira a primit numeroase distincţii, printre care trei premii Grammy şi 13 Latin Grammy, şi a fost nominalizată la premiile Globul de Aur în 2007, pentru melodia "Despedida", inclusă pe coloana sonoră a filmului "Dragoste în vremea holerei", de Mike Newell. Printre cele mai reuşite colaborări ale cântăreţei au fost cele cu Beyonce şi Wyclef Jean, pentru piesele "Beautiful Liar" şi "Hips Don't Lie". Cel mai recent album de studio al său, al 11-lea, intitulat "El Dorado", a fost lansat în mai 2017. Albumele Shakirei s-au vândut în peste 70 de milioane de copii pe plan mondial.