Shakira vrea sa faca din recitalul de la Super Bowl o sarbatoare a culturii latino

Cântăreaţa columbiană Shakira a declarat că vrea să facă din recitalul pe care îl va susţine la Super Bowl 2020 o sărbătoare a culturii latino, dar şi una personală, deoarece pe 2 februarie, când are loc evenimentul, ea va împlini vârsta de 43 de ani. Shakira, de trei ori premiată cu Grammy, va cânta alături de artista de origine portoricană Jennifer Lopez, pe stadionul Hard Rock din Miami. „Cred că prezenţa la Super Bowl este foarte simbolică, într-un fel, şi cred că am o mare responsabilitate faţă de latinii din întreaga lume", a declarat ea pentru Reuters. „Sunt multe lucruri la cultura noastră latino de sărbătorit şi este o mare oportunitate să fii pe această scenă foarte importantă". Finala National Football League este cel mai important eveniment anual pentru televiziuni. Show-ul de la pauza meciului a atras anul trecut 98,2 milioane de telespectatori. Shakira a mai spus că a întâmpinat dificultăţi să aducă muzica latino în mainstream, la începutul carierei ei, însă până acum scena s-a schimbat. „Situaţia este diferită, atmosfera, există o mare receptivitate, ceea ce face mult mai uşor să livrezi muzică în limba spaniolă. Cred că sunt mulţi artişti care merită să fie ascultaţi şi nu sunt nevoiţi să treacă prin ce am trecut eu în trecut". Filmul „Shakira in Concert: El Dorado World Tour" va fi lansat pe 13 noiembrie, în 60 de ţări, unde va beneficia de proiecţii unice. Shakira şi Jennifer Lopez vor urma pe scena Super Bowl unora ca Maroon 5, Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry şi Lady Ga ...