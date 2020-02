Shannen Doherty a dezvaluit ca nu a scapat de cancerul la san, diagnosticul din prezent aratand ca este in stadiul patru

Actriţa Shannen Doherty a dezvăluit, într-un interviu acordat ABC News care a avut loc în cadrul emisiunii "Good Morning America", că diagnosticul de cancer de sân a revenit, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ea a afirmat că boala este în "stadiul patru", adăugând că "este o pastilă amară de înghiţit în mai multe feluri". Doherty a fost iniţial diagnosticată cu cancer în martie 2015, boala fiind oscilantă în anii care au urmat. În august 2019, ea vorbea despre faptul că boala este în remisiune, chiar înainte de premiera reboot-ului "BH90210" în care a jucat. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Sunt bine. Sunt verificată regulat. Sunt extrem de prudentă acum. Cred că îmi trăiesc viaţa cu grijă, foarte optimistă. Preţuiesc fiecare secundă pe care o am şi relaţiile mele s-au schimbat în bine. Cancerul mi-a oferit cu adevărat această oportunitate de a preţui fiecare secundă", spunea atunci Doherty. În timpul interviului, actriţa a vorbit şi despre ce a simţit atunci când a aflat că boala a revenit. "Cu siguranţă am zile în care îmi spun de ce eu. Şi apoi, îmi spun, ei bine, de ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine merită asta? Niciunul dintre noi", a mărturisit ea. "Dar pot spune că prima mea reacţie a fost de îngrijorare cu privire la cum am să-i spun mamei, soţului meu". Vedeta a povestit şi despre ce a învăţat după revenirea cancerului în timp ce filma la "BH90210" şi la doar patru luni de la decesul prietenului şi colegului din "Beverly Hills, 90210", Luke Perry. "Este atât de ciudat pentru mine să fiu diagnosticată şi ...