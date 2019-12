Sharon Stone, exclusa de pe un site matrimonial

Actrița americană Sharon Stone a fost dată afară de pe site-ul și de pe aplicația de matrimoniale Bumble, după ce mai mulți membri ai comunității online au raportat contul ei ca fiind unul fals, informează Contact Music, potrivit Mediafax.

Sharon Stone, în vârstă de 61 de ani, s-a înscris pe aplicația de matrimoniale Buble, care le permite utilizatoarelor să găsească, să intre în contact și să își dea întâlnire cu bărbați heterosexuali aflați în apropiere, folosind localizarea prin sistemul GPS.

Sharon a dezvăluit că mulți dintre utilizatori nu au crezut că o personalitate de talia ei are nevoie să apeleze la o astfel de aplicație și că au raportat profilul ei ca fiind unul fals.

Ca urmare, Stone a scris pe contul ei de pe platforma de micro-blogging Twitter: "M-am înscris pe @Bumble, dar ei mi-au închis contul. Unii dintre utilizatori m-au raportat, crezând că nu pot fi eu. Hey, Bumble, nu mă da afară din stup!"

Sharon a publicat sub acest mesaj o captură de imagine cu mesajul pe care l-a primit atunci când contul ei a fost blocat: "Ai fost blocată. Ne-am angajat să păstrăm siguranța utilizatorilor noștri și ținem ca regulile privind confidențialitatea să nu fie încălcate. Contul dumneavoastră a fost blocat după ce mai mulți utilizatori au spus despre el că este fals".

Se pare că, între timp, Sharon s-a răzgândit în ceea ce privește întâlnirile, după ce, anul trecut, a declarat că nu mai speră să-și găsească un partener.

Actrița a recunoscut că a petrecut mulți ani sperând că într-o bună zi nu va mai fi un părinte singur pentru fiii ei adoptați: Roan, în vârstă de 19 ani, Laird, în vârstă de 14 ani, și Quinn, în vârstă de 13 ani.

Sharon Stone este actriţă şi producătoare de film. Ea s-a remarcat în filmul "Total Recall" (1990), în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, şi a devenit celebră pe plan internaţional după rolul din "Instinct primar", în 1992. Sharon Stone a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune-dramă, în 2004, datorită rolului său de invitat special în serialul "The Practice", dar şi un Glob de Aur, în 1995, pentru rolul din "Casino", care i-a adus şi o nominalizare la Oscar. În ultimii ani s-a dedicat serialelor TV. Astfel, după "Mosaic", de Steven Soderbergh, lansat anul trecut, Stone este pe afișul noului sezon al producției "The New Pope", cu Jude Law, și va juca și în "Ratched", un spin off al celebrului film "Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest", de Ryan Murphy.