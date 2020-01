Sharon Stone si Marilyn Manson, roluri episodice intr-un nou serial - Despre ce este vorba si unde pot fi vazute vedetele

Serialul „Noul papă/ The New Pope”, creat şi regizat de Paolo Sorrentino, cu Jude Law şi John Malkovich în distribuţie, va avea premiera pe 10 ianuarie pe HBO GO, potrivit news.ro.

Pius al XIII-lea este în comă. După o întorsătură de evenimente, secretarul de stat Voiello reuşeşte să-i determine pe ceilalţi să îl aleagă pe tronul papal pe Sir John Brannox, un aristocrat englez fermecător şi sofisticat, care va lua numele Ioan Paul al III-lea. Noul papă pare perfect, dar ascunde fragilităţi şi secrete. El îşi dă seama că va fi dificil să ia locul carismaticului Pius al XIII-lea, a cărui viaţă atârnă de un fir de aţă. Lenny Belardo a devenit un sfânt şi sute de oameni îl idolatrizează, dar biserica este asediată de scandaluri care riscă să distrugă ierarhiile şi de ameninţări externe care lovesc în simbolurile creştinismului. Ca de obicei, nimic nu este ceea ce pare în Vatican.

Toate cele 9 episoade din „The New Pope” sunt regizate de Paolo Sorrentino, cineast cunoscut pentru „La grande bellezza” (2013), recompensat cu Oscar pentru „cel mai bun film într-o limbă străină”.

Scenariul este scris de Sorrentino cu Umberto Contarello şi Stefano Bises. Acesta este al doilea serial al lui Sorrentino în care acţiunea are loc în lumea papalităţii moderne.

Din distribuţie fac parte nominalizaţii la Oscar Jude Law şi John Malkovich, iar Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier şi Maurizio Lombardi îşi reiau rolurile din „Tânărul papă/ The Young Pope”.

Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir şi Massimo Ghini se alătură distribuţiei, în timp ce Sharon Stone şi Marilyn Manson va avea roluri episodice.

Serialul SKY, HBO, Canal + este produs de Lorenzo Mieli şi Mario Gianani pentru Wildside (Fremantle) şi coprodus de Haut et Court TV şi The Mediapro Studio.