Shinzo Abe conditioneaza desfasurarea JO 2020 de controlul pandemiei de coronavirus

Premierul japonez Shinzo Abe a opinat miercuri că Jocurile Olimpice de la Tokyo nu pot avea loc anul viitor decât dacă pandemia de coronavirus se va afla sub control, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Comitetul Internaţional Olimpic şi Guvernul Japoniei au decis luna trecută să amâne Jocurilor Olimpice 2020 cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.Evenimentul olimpic devine tot mai incert şi pentru 2021 în contextul răspândirii Covid-19 la scară planetară şi a duratei lungi pentru dezvoltarea unui vaccin.''Noi am spus că Jocurile Olimpice şi Paralimpice trebuie ţinute în format complet, în care sportivii şi spectatorii să poată participa în siguranţă. Va fi imposibil să ţinem Jocurile într-un format complet dacă pandemia de coronavirus nu este sub control'', a răspuns premierul unei întrebări puse de un parlamentar din opoziţie.JO 2020 urmau să aducă un impuls economiei japoneze, prin creşterea consumului şi turismului. Japonia a strâns trei miliarde dolari din sponsorizări şi a cheltuit 13 miliarde dolari pentru pregătirea evenimentului.Premierul a declarat miercuri că Olimpiada ''trebuie ţinută într-un mod care să arate că lumea a câştigat bătălia contra pandemiei de coronavirus'' şi a avertizat că Japonia trebuie să se pregătească pentru o luptă prelungită.Până miercuri, Japonia a înregistrat peste 13.895 cazuri pozitive la Covid-19 şi 413 decese, conform canalului privat de televiziune Nippon.Guvernatorul regiunii Tokyo, Yuriko Koike, a afirmat că situaţia din capitala Japoniei rămâne ''dificilă'' şi a cerut cabinetului lui Abe să prelungească starea de urgenţă, care urmează să expire pe 6 mai.Yoshiro Mori, preşedintele Comitetului de organizare a JO 2020, a declarat marţi că în cazul în care Jocurile de la Tokyo nu pot avea loc nici în 2021, atunci evenimentul va fi anulat. În aceeaşi zi, Yoshitake Yokokura, preşedintele Asociaţiei medicale japoneze, a afirmat că organizarea Jocurilor în 2021 se anunţă foarte dificilă dacă nu va fi dezvoltat la timp un vaccin contra noului coronavirus.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost reprogramate pentru perioada 23 iulie-8 august 2021, iar Jocurile Paralimpice, pentru intervalul 24 august-5 septembrie 2021.