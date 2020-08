Shirley Bassey va lansa in 2020 primul ei album de studio dupa o pauza de peste cinci ani

Cântăreaţa Shirley Bassey va lansa în 2020 primul ei album de studio după o pauză de peste cinci ani, prin care doreşte să marcheze împlinirea a şapte decenii de la debutul carierei sale, informează BBC, potrivit Agerpres.

Vedeta galeză, în vârstă de 83 de ani şi originară din Cardiff, a lansat până acum 70 de albume, care s-au vândut în aproape 140 de milioane de copii.

Noul album va fi lansat în a doua parte a anului 2020 şi este considerat "un final grandios" de carieră, dedicat fanilor artistei.

Potrivit reprezentanţilor casei Decca Records, noul material discografic va include piese noi, compuse special pentru Shirley Bassey, dar şi o serie de single-uri care îi reflectă viaţa şi cariera.

Înregistrările au avut loc la Londra, Praga, Monaco şi în sudul Franţei, cu ajutorul unor echipe de tehnicieni care au respectat restricţiile impuse din cauza noului coronavirus.

Printre cele mai cunoscute cântece din repertoriul cântăreţei Shirley Bassy se află şi temele muzicale folosite în trei filme din franciza "James Bond" - "Goldfinger", "Diamonds Are Forever" şi "Moonraker".

Citește și: Dialog cu scântei între Marius Tucă și Raed Arafat: ‘De ce să nu-l cunoști, când le știi pe toate?’, ‘Nu ești omul implicat direct, ca și profesionist’

Precedentul ei album de studio s-a intitulat "Hello Like Before" şi a fost lansat de casa de discuri RCA în anul 2014.

Născută în Tiger Bay, Shirley Bassey a început să cânte în adolescenţă în oraşul Cardiff, susţinând concerte în baruri şi în cluburi într-o perioadă în care lucra şi într-o fabrică.

În 1959, a devenit primul artist galez care a ajuns pe primul loc în topul britanic, graţie piesei "As I Love You".

A fost prima câştigătoare a premiului Brit atribuit la categoria "cea mai bună artistă solo britanică" în 1977 şi, totodată, primul muzician care a fost recompensat cu distincţia Freedom of the City of Cardiff.

Shirley Bassey a fost înnobilată de familia regală britanică pentru servicii deosebite aduse artei interpretative în anul 2000, când a primit titlul de "Dame", echivalentul feminin al titlului de Sir, acordat cavalerilor Ordinului Imperiului Britanic.