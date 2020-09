SHOW cu Margherita de la Clejani, dupa ce ar fi batut doua femei: Acum activez in alt domeniu, in criminalistica. Profesorul meu este Tudor... Butoi

Margherita de la Clejani s-a ales cu dosar penal, după ce ar fi lovit două angajate ale unei agenții de imobiliare. Vedeta le-ar fi bătut pe cele două femei, care lucrează chiar lângă atelierul său de croitorie.

Fiica Clejanilor, care a fost prinsă drogată când a făcut un accident rutier, a făcut show în fața jurnaliștilor. Unui ziarist i-a spus că are tricoul murdar și că de aceea nu vorbește cu el, iar unei jurnaliste i-a declarat că nu îi plac pantofii ei și că nu îi dă declarații.

”Nu am lovit pe nimeni, nu este adevărat. Acum activez în alt domeniu, în criminalistică. Profesorul meu este Tudor... Butoi. Sunt un jurnalist foarte bun, am făcut Facultatea de Jurnalism. Azi am avut o zi fascinantă.”, a spus Margherita.

