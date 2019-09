Show, dans si multa pasiune in platoul emisiunii BZI LIVE! Instructorul de dans Stefan Cosmin Ioneasa ne-a aratat secretele din spatele artistului - FOTO, VIDEO

Stefan Ioneasa BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 27 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00, in Studioul BZI LIVE a avut a loc o editie plina de dans, emotie si pasiune. Un tanar inspirat, original si spectaculos anume Stefan Cosmin Ioneasa, instructor de dans in cadrul Clubului Magnitude Dance, ne-a dezvaluit secretele din spatele scenei. Stefan Cosmin Ioneasa a oferit momente pline de inspiratie, eleganta, senzualitate din fascinantul univers al dansului. Cum a inceput, ce l-a determinat sa mearga spre zona artistica, despre importanta domeniului in care activeaza, au fost doar cateva dintre subiectele abordate in cadrul emisiunei BZI LIVE. Cei care au ratat momentul cu adevarat spe ...