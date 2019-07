”Showmanul” Trump, acuzat ca-si insuseste sarbatoarea nationala americana de la 4 iulie, Independence Day

Donald Trump bulversează sărbătoarea naţională americană - tancuri de asalt urmează să fie expuse joi în centrul Washingtonului, iar avioane de luptă să brăzdeze cerul -, însă este acuzat că organizează un eveniment costisitor, în scop electoral, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Trump urmează să se plaseze în centrul ceremoniilor, prin susţinerea unui discurs pe treptele Lincoln Memorial. De la acest monument dedicat gloriei lui Abraham Lincoln, cel de-al 16-lea preşedinte american şi un apărător al unităţii ţării în timpul Războiului Civil, Donald Trump intenţionează să susţină un ”omagiu Americii”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Însă intervenţia unui preşedinte care creează disensiuni atât de puternice în ţară, într-o zi tradiţional apolitică, generează controverse. În acest loc, Martin Luther King şi-a susţinut în 1963 discursul istoric "I have a dream", în favoarea egalităţii afroamericanilor. Bugetul evenimentului este denunţat, de asemenea, de către opoziţia democrată. ”Ce risipă de bani!”, a exclamat candidatul la Casa Albă Julian Castro, intervievat de CBS, denunţând o paradă ”fundamental centrată” asupra preşedintelui, pentru a-i ”umfla egoul”. Democrats question the cost of President Trump’s planned ‘Salute to America’ Independence Day event. | @Garrett_FoxNews pic.twitter.com/tvOrcRKCmQ — Fox & Friends First (@FoxFriendsFirst) July 3, 2019 Însă costul va fi minor având în vedere miza, a dat asigurări locatarul Casei Albe. ”Acestea sunt avioanele noastre, noi avem piloţii, aeroportul este chiar alături, avem nevoie doar de carb ...