Si-a comandat un TV, dar uite ce a primit in schimb

Era extrem de fericita dupa ce si-a luat de pe net un TV urias nou, de 140 de centimeri, la doar 500 lei: “Am facut super afacere!” Cand i-a venit coletul l-a deschis nerabdatoare. Totul parea in regula, dar nu stia pe unde sa bage cablul de alimentare. Cand s-a uitat mai bine a inceput sa planga de ciuda! Uite ce primise de fapt…

Achizitia unor lucruri de pe internet, mai ales de la magazinele obscure, se poate finaliza de multe ori cu o teapa de toata frumusetea.

A trait-o pe pielea ei o femeie, care a crezut ca a dat lovitura atunci cand si-a cumparat un televizor nou de ultima generatie, cu o diagonala de 140 de centimetri, la pretul uimitor de 500 de lei.

Dupa ce a venit coletul l-a deschis cu nerabdare. Totul parea in regula; televizorul era invelit in folie de protectie, iar pachetul era complet, includea instructiuni, certificat de garantie, cablul de alimentare si telecomanda.

Doar ca, in momentul in care a dat sa il instaleze, a observat ca ceva nu este in regula. Cand a tras mai tare de suprafata neagra a observat ca primise de fapt o frumoasa placa de lemn, invelita intr-un plastic negru.

