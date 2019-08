Si-a dat copilul spre adoptie, dar nu se astepta ca 30 de ani mai tarziu sa se intample asta

O femeie a decis sa spuna tuturor povestea vietii sale, cum a ajuns sa dea spre adoptie un copil si ce s-a intamplat 30 de ani mai tarziu. Povestea ei a fost spusa mai departe de nepotii ei.

“In 1967, Jenna era indragostita de David. Exact ca in povestile pe care le citea pe atunci, David provenea dintr-o familie extrem de saraca. Tatal Jennei nu era de acord cu relatia dintre cei doi, asa ca i-a interzis fetei sa-l mai vada pe David.

Din fericire, relatia a continuat, dar pe ascuns. Cand Jenna a aflat ca este insarcinata, i-a spus tatalui ei si el a trimis-o la o matusa, undeva la tara unde urma sa nasca.

David a suferit mult, asa ca a decis sa uite de toate si sa se inroleze in armata. I-a scris Jennei in fiecare saptamana, dar scrisorile au fost aruncate de tatal ei.

Jenna a nascut si bebelusul ei a fost dat spre adoptie. Ea s-a intors acasa, dar a ramas cu gandul la faptura aceea gingasa pe care a tinut-o cateva minute in brate. S-a intrebat mereu unde a ajuns, cine l-a crescut, oare a avut o viata buna. In acelasi timp, Jenna se gandea la momentul cand va pleca de langa tatal ei abuziv. A invatat bine, a ajuns la o facultate buna si si-a gasit un job bun in alt oras.

Nu s-a mai intors niciodata in orasul in care a crescut si nici nu a mai vorbit cu tatal ei care a obligat-o sa renunte la copil si i-a interzis sa se marite cu David, iubirea vietii ei.

Jenna nu a mai iubit pe nimeni. Nu a mai avut nicio relatie de la David si s-a concentrat pe viata profesionala, a devenit o profesoara buna si s-a implicat intr-o organizatie de protectia victimelor violentelor domestice.

Intr-o zi a primit un telefon. Dupa 30 de ani, fiul ei, bebelusul ei a gasit-o, exact ca in filme. Barbatul voia sa o vada, sa o cunoasca pe mama lui naturala. El era casatorit si avea doi copii. Urma sa vina in doua saptamani.

L-a asteptat la gara. A ajuns cu doua ore mai devreme, nu avea stare. Era emotionata.

La un moment dat era in fata ei. S-au strans in brate. Au plans. Jenna a facut cunostinta cu nora sa si cu cei doi nepoti, un baietel si o fetita.

La un moment dat, baietelul a strigat “Bunicule!”. Jenna s-a intors socata. Baiatul ei a sarutat-o pe obraz si i-a spus:

– L-am cunoscut pe tata saptamana trecuta. A vrut sa te intalneasca. Nici el nu s-a casatorit dupa ce ai plecat tu.

Era el. David. A strans-o in brate.

Fiul lor a asistat, de Craciun la nunta parintilor sai naturali, Jenna si David.”

