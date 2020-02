Si-a dat ultimii bani pe un petec de pamant unde credea ca e ingropata o comoara. A sapat 12 ani…

Un scotian pasionat de istorie a fost convins ca a descoperit vestigiile unui oras medieval si a fost dispus sa renunte la toate economiile sale pentru a achizitiona terenul respectiv si sa inceapa sapaturile.Scotianul Stuart Wilson a platit aproximativ 32.000 de lire sterline (aproape 38.000 de euro), toate economiile sale de-o viata, pentru 2 hectare de teren in regiunea South Wales.



Cand a facut investitia uluitoare, in urma cu 12 ani, Wilson era convins ca sub pamantul cumparat de el se ascunde un oras medieval nedescoperit.



Timpul i-a dat dreptate si Stuart Wilson a reusit, cu ajutorul a sute de voluntari, sa scoata la lumina vestigii despre care istoricii credeau ca sunt pierdute.



In gradina scotianului, au aparut la suprafata ruinele orasului industrial Trellech, laolalta cu multe obiecte de muzeu. Acum valoarea terenului tine de patrimoniul national scotian.

