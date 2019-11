Si-a lasat amanta insarcinata, la 65 de ani! Colegii de breasla sunt consternati:

Supranumit “magician al viorii”, maestrul Nicolae Botgros a fost prins in pat cu amanta chiar de partenerul acesteia. La scurt timp dupa ce a descoperit aventura celor doi, sotul incornorat a facut marturisiri despre episodul delicat care s-a derulat in fata ochilor. Va reamintim ca artista de muzica populara Anisoara Dabija l-a facut tatic pe celebrul lautar pe cand acesta avea 65 de ani.

Nicolae Botgros si Anisoara Dabija s-au indragostit pe vremea cand artista era casatorita cu Dumitru Gusevatii, instrumentist din Orchestra Prezidentiala a Republicii Moldova. Cei doi au impreuna doi baieti si de dragul lor, dar si din respect fata de iubirea sincera pe care si-au purtat-o ani in sir, artistul a decis sa ii ierte aventura sotiei sale.

“Ei au o relatie de ani buni, iar in anul 2015 i-am prins impreuna. Am iertat-o pe sotie atunci, pentru ca avem doi copii impreuna, iar pentru mine familia conteaza foarte mult. Chiar l-am rugat frumos si omeneste pe domnul Botgros sa ne dea pace si sa ne lase sa ne crestem copilasii impreuna. Insa, nu s-au tinut de cuvant. Eu vreau sa uit tot. Avem 15 ani de casatorie, am trait, dar nu am stiut cu cine traiesc”, a declarat Dumitru Gusevatii pentru publicatia stiri.md.

Pe cand era insarcinata a treia oara, Anisoara Dabija i-a cerut lui Dumitru Gusevatii sa divorteze. Mai mult, cu putin timp inainte sa nasca, solista i-a marturisit fostului sot ca fetita pe care o purta in pantece nu era a lui. Cei doi au semnat actele de divort in martie 2018.

“Nici nu stiu daca sunt eu in masura sa vorbesc despre asta. Mai bine ii intrebati pe ei (n.r.: pe Anisoara Dabija si pe Nicolae Bogros) ce s-a intamplat. Eu sunt un om muncitor, familist si imi iubesc enorm copiii. (…). Adevarul e ca nu am cerut eu divortul, ci ea. Si, totodata, mi-a cerut sa-mi dau acordul in scris ca nu am pretentia ca fetita, pe care a nascut-o pe data de 5 aprilie (n.r.: anul trecut), sa poarte numele meu. Mi-a spus ca este copilul lui Botgros”, a mai povestit Dumitru Gusevatii, conform sursei citata mai sus.

Nicolae Botgros, doi baieti cu fosta sotie

Si familia lui Nicolae Botgros a fost afectata de situatia delicata creata de acesta si mama micutei lui printese: “Cel mai greu este ca am fost prieteni buni de familie, mergeam la mese impreuna cu domnul Botgros, ne respectam, iar sotia sa, doamna Lidia, o iubea pe Anisoara ca pe fata ei. Doamna Lidia era bolnava, dar acum s-a imbolnavit si mai rau. Pacat ca au facut de ras doua familii”, a mai spus Dumitru Gusevatii, fostul sot al Anisoarei Dabija.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.