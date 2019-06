Si-a pus mana pe burta si a anuntat! Bianca Dragusanu, gravida!

Bianca Dragusanu a avut o surpriza de zile mari pentru toti admiratorii ei! In direct la Star Matinal, vedeta si-a pus mana pe burta si a anuntat sarcina.

Bianca Dragusanu a vorbit mai intai despre relatia cu Alex Bodi, apoi putin despre nunta, iar in final, a anuntat sarcina! Vedeta sustine ca peste o luna o sa fie insarcinata.

"In direct, am o exclusivitate! Intr-o luna o sa fiu gravida", a spus Bianca Dragusanu. Dupa ce toti cei din platou si-au aratat uimirea si se pregateau sa o felicite, blondina a declarat ca este vorba de o gluma.

"Am glumit, stati linistiti", a incheiat Bianca Dragusanu, razand.

Bianca Dragusanu a facut declaratii despre fiica sa si a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvaluit cum spune micuta ca o cheama.

„Cu siguranta, in momentul asta se uita la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) si ma aplauda de acasa si ma asteapta. Si are niste reactii… Nu pot sa iti explic cum vin de fiecare data si vine si ma ia in brate si imi zice: „Mama!”. Si ma striga, si ma imbratiseaza, e ceva… E minunat.

A inceput sa o dea un pic pe romaneste. Incepem sa ne intelegem. Ce nu ma asteptam vreodata si nu ma gandeam vreodata in viata mea a fost numele ei. Daca o intrebi acum cum o cheama, spune: Maca Fofaia. De fapt Maca este ma cheama, cred, in traducere de la buni, ca buni exerxeaza cu ea in fiecare zi, mai mult decat mine.

„Si pe tati cum il cheama?” o intreb. „Vactor”. „Si pe mami?”. „Banca”. Repeta in proportie de 80 la suta aproape tot ce ii zic. Aproape corect, are si cuvinte care, na, le sralceste. Are un an si 10 luni. Pentru un copil la varsta ei vorbeste extraordinar de bine. deci este ceva…”, a declarat Bianca Dragusanu.Bianca Dragusanu a aparut pentru prima oara la TV in urma cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu.

