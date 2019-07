Si-a regasit iubita dupa 75 de ani! Povestea lor de dragoste din timpul razboiului e incredibila VIDEO

Si a regasit iubita dupa 75 de ani 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul e un veteran de razboi si a reintalnit-o pe femeia iubita, de curand. Acestia au surprins pe toata lumea, cand s-au vazut. Povestea lor de dragoste dateaza din cel de Al Doilea Razboi Mondial. KT Robbins si-a regasit iubita dupa 75 de ani de cand traisera o intensa idila, pe front. Soldatul a cunoscut-o pe Jeannine Ganaye in anul 1944. Barbatul era unul dintre soldatii americani care au debarcat in Normandia, in timpul razboiului, pe 6 iunie 1944. Dupa sapte decenii, el a regasit-o pe Jeannine, iar momentul intens si emotionant a fost filmat. Fostul soldat a avut parte de ajutorul unei televiziuni franceze, prin intermediul careia a putut sa o gaseasca pe iubita lui de o v ...