Si-a salvat surorile, dar el s-a dus la fund. A murit ca un erou la 17 ani

Bogdan P. din Costesti (jud. Buzau) a mers la pescuit pe un canal de irigatii, abrupt si adanc, alaturi de surorile sale de 13 respectiv 19 ani, dar si de un unchi. La un moment dat, undita surorii de 13 ani s-a agatat de vegetatia de sub apa. Fata a tras mai puternic, s-a dezechilibrat si a alunecat in apa. Ca sa o salveze, in apa a sarit imediat sora de 19 ani. Dar si aceasta s-a dus la fund. La rand, a sarit in apa si Bogdan. Cu ultimele forte a reusit sa le impinga pe surorile sale mai aproape de mal, de unde au fost trase afara de unchiul lor. Din pacate, cand unchiul s-a intors si dupa Bogdan, acesta era ...