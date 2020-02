Si-a vazut pentru prima oara sotia fara machiaj a doua zi dupa nunta. Cand s-a uitat la fata ei, i-a spus imediat ca baga divort, desi nu trecusera nici 10 ore de la casatorie! Uite cum arata de fapt femeia asta

Cazul de mai jos a avut loc in Statele Unite si este cat se poate de real.

Totul a inceput in momentul in care un barbat in varsta de 34 de ani a decis sa se casatoreasca cu o tanara de 28 de ani, desi nu o cunostea decat de doua luni.

Cei doi erau in culmea fericirii iar nunta a fst un eveniment foarte reusit, care a impresionat toti invitatii. Ulterior, mirii s-au dus acasa, pentru a se pregati de plecarea in luna de miere.

Doar ca, in ziua urmatoare, barbatul a bagat divort, spre socul tuturor. Motivul? In acea noapte acesta isi vazuse proaspata sotie pentru prima data fara machiaj.

Nu i-a convenit deloc faptul ca diferenta de look era foarte mare. Iata cum arata femeia fara machiaj (in stanga) si cu machiaj (in dreapta):

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.