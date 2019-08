Si-au infiintat propria cultura de cannabis. O femeie si un barbat au fost retinuti

canabis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Bistrita-Nasaud si concubinul acesteia, cetatean german, au fost retinuti pentru trafic de droguri de risc, dupa ce ar fi infiintat o cultura outdoor de cannabis. In urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Bistrita-Nasaud, au fost gasite peste 300 de pachete cu cannabis, etichetate necorespunzator ca produse naturiste, fiind atribuite unui producator cunoscut in domeniu. Politia Romana anunta ca politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, sub coordonarea procurorilor DIICOT - B.T. Bistrita-Nasaud, au facut, marti, trei perchezitii domiciliare in judet, pentru documentarea activitatii infractionale a doua persoane banuite de trafic de drogu ...