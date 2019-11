Si-au pierdut singurul copil la Colectiv, iar la 52 de ani a ramas insarcinata!

Familia Buca a fost greu incercata de soarta in 2015. Atunci l-au pierdut pe Andrei, singurul lor copil, in incendiul care a avut loc in clubul Colectiv. La 52 si, respectiv, 56 de ani, Marcela si Dorin Buca au fost ingenuncheati de durere, dar au decis sa nu cada prada disperarii si sa o ia de la capat.

Asa ca, cei doi soti au incercat sa devina din nou parinti. Ca printr-o minune, Marcela Buca a ramas insarcinata. In 2017, a venit pe lume Andreea Gabriela. Micuta a fost botezata la inceputul lunii iulie, iar nasul de botez a fost cel mai bun prieten al lui Andrei.

”Dupa pierderea lui Andrei, m-a mangaiat venirea fetitei. Nici nu stiu sa va explic cat de fericit sunt. Golul a fost atat de mare, incat am cautat cu disperare sa-l umplem si era singurul lucru care putea sa umple o parte din acel gol, nu se va umple niciodata golul lasat de Andrei, dar o parte din el se va umple cu Andreea si cu bucuria pe care ne-o ofera ea.

Nu am mai crezut in versul «Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia». Si uite ca mi-a venit fetita si am inceput sa cred din nou. A fost ca o lectie pe care am primit-o. Nu mi s-a parut corect, nu pentru ca am facut eu in viata ceva mai mult decat altcineva, ci pur si cimplu, copiii aia au fost nevinovati. eu am inteles ca nu a fost chiar o mana curata acolo.

Andrei a inteles intotdeauna cat de frumoasa este viata si ca trebuie sa te bati intotdeauna pentru ea. Cred ca si asta ne-a facut pe mine si pe sotie sa ne mai dorim un copil. In egoismul nostru, ne-am mai dorit un Andrei. Cand o iau pe Andreea in brate, traiesc momente exceptional de frumoase”, a marturisit Dorin Buca.

Marcela si Dorin Buca pastreaza vie amintirea fiului lor. Parintii tanarului nu s-au atins de lucrurile fiului lor, asteptand parca sa se intoarca acasa. Singura lor alinare este micuta Andreea Gabriela, care le-a adus din nou zambetul pe buze si credinta in suflet dupa pierderea suferita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.