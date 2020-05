Si daca este medicamentul gresit? Nimeni nu are nicio indoiala?

Incepe sa imi fie din ce in ce mai limpede ceea ce traim aceste zile. Planul guvernantilor nostri este cat se poate de simplu: stau linistiti ascunsi dupa perdele, asteptand sa li se dea o reteta de la Bruxelles. Constienti ca nu vor fi niciodata in stare nici macar sa scrie un plan, daramite sa-l si aplice, ei asteapta cuminti sa vina ceva formulare si, mai ales, fonduri de la UE. Ceea ce n-au priceput, sarmanii, e ca si cei care ar trebui sa faca planuri in UE asteapta, la randul lor, sa faca ...