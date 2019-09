Si daca motiunea nu trece?

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frontul anti-PSD seamana din ce in ce mai mult cu un bolid. Care isi creste exponential acceleratia. Ocupantii sai sunt din ce in ce mai constienti ca vor trece in scurt timp de linia de sosire. Marcand o uriasa victorie. Dar daca in locul liniei de sosire va fi un zid? Daca bolidul la volanul caruia se afla PNL se va izbi de acesta? Ce se va intampla? Ce se va intampla daca motiunea nu trece? Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL a supralicitat ieri. Anuntand ca, dupa ce trece motiunea de cenzura, PNL va declansa alegeri anticipate. Nu a spus-o, dar se subintelege, ca aceasta operatiune se va face cu ajutorul lui Klaus Iohannis. Asadar, daca acest proiect va fi indeplinit, romanii se vor gasi ...