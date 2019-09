Si ei ii e rusine! Ce studii are, de fapt, Andreea Mantea si ce nota a luat la Bacalaureat vedeta de la Kanal D

andreea mantea

Andreea Mantea si-a inceput cariera in televiziune ca „vecina” lui Razvan Simion si Dani Otil, in emisiunea matinala de la postul de televiziune Antena 1, „Neatza cu Razvan si Dani”. Apoi, traseul ei a fost ascendent in lumea televiziunii.

Inainte de a se ”infiltra” pe sticla, Andreea Mantea a participat la concursul Miss Playboy si a fost desemnata cea mai sexy fata de la pagina 5 din ziarul Libertatea, un top foarte popular la vremea aceea. Acum, Andreea prezinta emisiunea Casa Puterea Dragostei, de pe Kanal D.

Ce studii are Andreea Mantea

Andreea Mantea s-a nascut in Bucuresti, pe data de 20 septembrie 1986. A terminat liceul Sfantul Pantelimon, a luat 7.40 la BAC. Cea mai mica nota a fost chiar la limba romana, proba orala, 5.50. La scris, Andreea a stat mult mai bine, cu 8.30, iar cea mai mare nota obtinuta de ea a fost 9.60 la educatie fizica. La limba engleaza a luat 8, la sociologie, 5.70, iar la geografie, 7.85.

Andreea Mantea a absolvit Facultatea de Relatii Economice Interne si Internationale.

Andreea Mantea cariera

Primul loc de munca al Andreei Mantea a fost cel de picolita, la sfarsitul clasei a noua. „Dupa ce am prins cateva joburi si mi-am dat seama ca in felul acesta castigam in cateva zile cat intr-o luna intreaga de servit la masa, mi-am zis ca asta vreau sa fac. Tocmai incepea anul scolar, asa ca am renuntat la postul de la restaurant si-am ramas numai cu slujba de model”, marturisea Andreea in urma cu cativa ani.

„Dupa ce am intrat pe fagasul castingurilor, am descoperit o lume noua, fascinanta: cunosteam oameni interesanti, de la care, cand am inceput sa apar in reclame si videoclipuri, am prins ce si cum inseamna sa fii regizor. Cand a fost vorba sa dau la facultate, am vrut sa-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai ca tata nici n-a vrut s-auda de asa ceva. Mi-a zis ca nu vrea sa „creasca” o muritoare de foame. Ne-am certat indelung pe tema asta si, intr-un final, ca sa-i fac pe plac, am dat la Relatii Financiar Bancare Interne si Internationale.”

Tatal Andreei a ramas fara cuvinte atunci cand fata lui a aparut in Playboy.

„La vremea aceea, abia daca aveam 19 ani. Inca nu deschisesem ochii, nu stiam cat de obtuza si de rea poate sa fie lumea, nu stiam ca perceptia cu care te alegi ulterior este: „Ai pozat in Playboy, esti o tarfa”. Eu am fost aleasa dintre 500 de fete si m-am simtit foarte flatata. Imi pare rau ca de atunci, dintr-o prostie a tineretii, m-am captusit cu un razboi surd, pe care-l duc zi de zi. Pentru ca zi de zi trebuie sa ma lupt sa demonstrez ca nu sunt o femeie usoara, ci o femeie tanara, dornica sa invete, dornica sa-si croiasca un drum solid in viata, prin forte proprii”, scrie VIVA!

