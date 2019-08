Si la Iasi se putea intampla oricand o tragedie ca la Caracal! Vasile Puscasu si alti afaceristi au participat ani de zile la orgii sexuale cu minore

Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Nu trebuie uitat faptul ca in anul 2013, procurorii de la DIICOT Iasi au finalizat un dosar bomba • Zeci de nume cunoscute in Iasi au fost cercetate in acest dosar pentru ca au facut sex cu minore avand varste cuprinse intre 12 si 17 ani • Unul dintre cei care a scapat de puscarie este si Vasile Puscasu, un controversat om de afaceri din Iasi, care a fost acuzat initial de procurorii ieseni ca a participat la orgiile sexuale cu copile de 12-14 ani, din Iasi • Si Puscascu, ca si alti politicieni si afaceristi, au scapat atunci de trimiterea in judecata, doar pentru ca procurorii nu au reusit sa gaseasca suficiente dovezi pentru a-i inculpa In ultimele luni, Romania a fost cutremura ...