Sibiu Jazz Festival - 70 de muzicieni din 12 tari vor participa la eveniment

La ediţia a 49-a a Sibiu Jazz Festival, care începe joi, vor participa 70 de muzicieni din 12 ţări (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franţa, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba şi România), anunţă organizatorii, potrivit news.ro.

Publicul se va bucura de peste 1.000 de minute de muzică bună, asigurată de 11 trupe care abordează stiluri diferite.

Anul acesta, la festival vor fi 14 truck-uri de street food campate în Piaţa Mare. Spectatorii vor putea cumpăra de la paste, burgeri, pizza şi clătite la spumante şi ciocolată.

Sibiu Jazz Festival 2019 se desfăşoară sub sloganul "Jazz Feel It!".

"Iubitorii de jazz nu vor fi deranjaţi dacă vremea de afară va fi uneori mai puţin favorabilă, condiţiile de audiţie fiind impecabile. Ne-am obişnuit spectatorii cu un nivel pe care îl vom păstra şi la ediţia de anul acesta”, spune Simona Adina Maxim, directorul executiv al festivalului.

Concertele din cadrul festivalului şi evenimentele conexe se vor desfăşura în mai multe locaţii: Piaţa Mare din Sibiu, zona din faţa Muzeului Brukenthal, Biserica Reformată, Mango - The Bar şi Conacul Maria Theresa (Orlat).

Programul Sibiu Jazz Festival 2019

Joi 16 mai, Mango - The Bar

Deschidere: 19:00 Broes (Belgia), cu sprijinul Flanders State of Art

23:00 After Party

Vineri 17 mai

16:00 Jazz for Kids

17:00 Marcin Pater Trio (Polonia), cu sprijinul Institutului Polonez

19:00 Jeff Herr Corporation (Luxemburg / Franţa), cu sprijinul Music LX - Luxembourg Export Office

19:00 Rakasz Gergely, „Lords of the Organ III” (Ungaria), Biserica Reformată, str. Mitropoliei nr. 9, cu sprijinul Centrului Cultural Maghiar Sibiu – în afara programului oficial

21:00 Sergio de Lope Quintet (Spania), cu sprijinul Instituto Cervantes

23:00 After Party, Mango - The Bar

Sâmbătă 18 mai

13:00 Jazz Café Concert la Conacul Maria Theresa (Orlat) - în afara programului oficial

16:00 Adi Bărar Band (România)

19:00 Shalosh (Israel), cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România

20:30 Cristian Soleanu Quintet (România)

22:00 Jazzodrom (Austria), cu sprijinul Forumului Cultural Austriac

23:00 After Party, Mango - The Bar

Duminică 19 mai

16:00 Jazz for Kids

19:00 Electrocutango (Norvegia / Suedia), cu sprijinul Arts Council Norway

21:00 Conexión Cubana (Cuba), cu sprijinul Ambasadei Cubei în România