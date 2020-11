Sibiu: Medicii de la SCJU nu pot explica cum nou-nascutii din mame cu COVID-19 nu au luat boala

Cadrele medicale din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu se bucură că niciun nou-născut nu a fost diagnosticat până acum cu COVID-19, deşi au fost peste 40 de mame infectate care au născut în spital, ceea ce este considerat încă un mister de către medici, a declarat marţi, de Ziua prematurităţii, pentru AGERPRES, medicul Maria Livia Ognean, şeful Secţiei de Neonatologie şi coordonator Terapie Intensivă Neonatală în spitalul sibian. "Din fericire, nu am avut nici un nou-născut, fie prematur, fie născut la termen, diagnosticat cu COVID-19. Au fost însă peste 40 de mame diagnosticate COVID-19 pozitiv care au născut la noi în maternitate, cele mai multe în ultimele 2-3 săptămâni. Suntem însă precauţi, testăm aceşti copii mai ales pentru că, din păcate, experţii din întreaga lume nu au reuşit să excludă riscul de transmitere a infecţiei intrauterin sau la naştere de la mamă la copil. Au fost descrise în lume astfel de situaţii, unele afectări fiind chiar serioase mai ales datorită asocierii cu prematuritatea, în care se presupune că transmiterea virusului SARS-CoV-2 a avut loc fie intrauterin, fie în timpul naşterii", a explicat medicul Maria Livia Ognean. Foto: Maria Livia Ognean / Facebook.com Potrivit şefului Secţiei de Neonatologie de la SCJU Sibiu, faptul că până acum niciun prematur nu a fost infectat cu COVID-19 deşi mamele au fost pozitive, poate fi considerat un mister medical. "Dar riscul cel mai mare de transmitere a virusului este postnatal, dacă nu sunt respectate măsurile de precauţie - masca facială, igiena atentă, corectă şi frecventă a mâinilor şi distanţarea fizică şi socială. Cât despre explicaţiile faptului că transmiterea virusului la nou-născut este rară şi nou-născutul, dacă se infectează, face forme uşoare de boală COVID-19 există mai multe teorii însă nici una nu explică pe deplin aceste observaţii. Există chiar experţi care speră ca dezlegarea acestui mister să ajute şi bolnavii de alte vârste. Ce ştim însă este că e foarte important ca foştii prematuri cu afectare pulmonară sau neurologică serioasă - mai ales cei care au avut displazie bronho-pulmonară sau diverse afecţiuni neurologice perinatale - trebuie bine protejaţi de această infecţie. Se pare că una din categoriile de vârstă afectată de boală COVID-19 severă este cea a sugarilor. Iar printre sugari se numără foarte mulţi foşti prematuri cu probleme. Aceştia trebuie protejaţi neapărat de infecţia cu SARS-CoV-2", a mai precizat medicul Maria Livia Ognean. Maternitatea de la SCJU este foarte importantă nu doar pentru judeţul Sibiu, ci pentru mai multe judeţe din ţară. Foto: Maria Livia Ognean / Facebook.com "Maternitatea din Sibiu este centru regional de îngrijire a mamei şi copilului. Avem ca teritoriu arondat prin regionalizare judeţul Alba. Dar am primit şi primim şi îngrijim copii din toată ţara atunci când paturile de terapie intensivă din alte maternităţi regionale sunt ocupate. Şi când spun ocupate de fapt e vorba de supra-aglomerare. Ştim, pentru că ni se întâmplă şi nouă. Avem 10 paturi de terapie intensivă neonatală şi nu de puţine ori avem în terapie 12-14 nou-născuţi. Noroc că avem echipamente, datorită susţinerii comunităţii, datorită donaţiilor oferite de persoane fizice, juridice sau din partea organizaţiilor non-guvernamentale precum Salvaţi Copiii România. Dar da, am primit copii din Slatina, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Sfântu Gheorghe, Bistriţa, Deva ... şi da, dacă privim baza de date a secţiei, găsim tot mai multe adrese de Vâlcea, Gorj şi chiar Bucureşti. Ne bucură şi ne onorează aprecierea pacienţilor, dar am fi şi mai bucuroşi dacă am primi mai multă susţinere din partea guvernanţilor. Nu noi, piticii pe care îi îngrijim. Şi alături de ei, sigur şi familiile lor", a precizat medicul Maria Livia Ognean. Medicii sibieni sunt îngrijoraţi că a crescut în ultimii ani numărul de copii extrem de prematuri. Foto: Maria Livia Ognean / Facebook.com "Ceea ce îngrijorează însă la noi, la Sibiu, este creşterea constantă în ultimii ani a naşterilor la vârste de gestaţie extrem de mici, sub 26 de săptămâni. Aceşti copii, extrem de prematuri şi predispuşi, practic, la toate complicaţiile asociate prematurităţii cu incidenţă şi severitate maximă, solicită cel mai mult atenţia şi resursele noastre. Dar, la final, când bătălia e câştigată, sunt şi cele mai mari satisfacţii ale noastre", arată medicul Maria Livia Ognean. Şeful Secţiei de Neonatologie şi coordonator Terapie Intensivă Neonatală de la SCJU, medicul Maria Livia Ognean, cea care prin asociaţia "Baby Care", pe care o conduce, a ajutat foarte mult în ultimii ani secţia cu dotări, solicită programe de educaţie şi coerenţă la nivelul deciziilor din domeniul sănătăţii. Foto: Maria Livia Ognean / Facebook.com "De asemenea, ne îngrijorează lipsa de viziune a statului nostru privind prematuritatea şi consecinţele ei. De la lipsa unor programe de educaţie la nevoia de coerenţă în urmărirea sarcinilor, de la revizuirea regionalizării asistenţei materno-infantile - cu nevoia sublinierii importanţei naşterii în centre specializate în cazul oricărei sarcini cu risc, a transportului intrauterin - la nevoia existenţei unui sistem naţional de transport specializat neonatal, de la creşterea numărului de paturi de terapie intensivă neonatală - cu tot ce este necesar unui astfel de pat, nu doar echipamente, ci şi personal suficient - la finanţarea corespunzătoare a îngrijirii în terapia intensivă neonatală prin programele de sănătate. Toate aceste lucruri ar putea reduce semnificativ rata naşterilor premature şi ar putea contribui decisiv la creşterea ratei de supravieţuire şi reducerea riscului şi ratei de complicaţii asociate prematurităţii. Este vorba de o viziune la nivel naţional pe termen lung pe care noi, specialiştii, o cerem în fiecare an Ministerului Sănătăţii şi guvernanţilor", a mai spus medicul Maria Livia Ognean. Judeţul Sibiu rămâne pe primul loc în România, cu cea mai mare rată de infectare, de 9 la mia de locuitori, asta în condiţiile în care în municipiul Sibiu rata a crescut la 13,63 marţi, în a doua zi de carantină, informează Prefectura. AGERPRES / (A - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Salvati Copiii Romania / Facebook.com