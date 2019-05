Sibiu, orasul lucrului bine facut! Daca o sa ploua la in timpul Summit-ului ne vom face de ras - VIDEO

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Buna administrare a lui Klaus Iohannis la Sibiu se poate vedea cu ochiul liber. Sibiul a fost sub cod galben de ploi, vant puternic, descarcari electrice si grindina. Orasul care peste doar 6 zile va gazdui cei mai importanti lideri din Europa a fost acoperit de ape, dupa o ploaie torentiala. Daca situatia se va repeta pe 9 mai, orasul in care Klaus Iohannis a fost primar, iar acum are ca edil pe una dintre femeile apropiate de presedintele Romaniei, Sibiul se va face de ras, pentru ca nu a reusit sa aiba o canalizare care sa preia apele. Mai mult, deplasarea oaspetilor straini in oras va fi imposibila in conditii similare ca cele de azi. Codrin Stefanescu, reactie dupa ce Anca Alexandrescu a fost in ...