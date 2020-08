Sicilia vrea sa expulzeze toți migranții

Președintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminică guvernul italian și a publicat o decizie de închidere a tuturor centrelor de găzduire a migranților din insulă, afirmând că acestea facilitează transmisia noului coronavirus, scrie AFP, conform Hotnews. Surse din ministerul italian de Interne au precizat imediat că această măsură regională este invalidă, deoarece astfel de […] The post Sicilia vrea să expulzeze toți migranții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.