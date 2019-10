Sicriul Adrianei Iliescu a ajuns deja! Eliza Iliescu e pregatita pentru inmormantarea mamei sale

adriana iliescu

In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrozitor ca un copil sa fie crescut de o femeie care i-ar putea fi strabunica.

Au trecut 13 ani de atunci, iar Adriana Iliescu si-a crescut singura fetita, care astazi este o domnisoara eleganta, care a absolvit deja primele opt clase. La 80 de ani, Adriana Iliescu s-a pregatit deja pentru momentul, inevitabil pentru fiecare dintre noi, al mortii.

Are totul pregatit pentru marele final!

Cea mai batrana mama din Romania si-a cumparat de cativa ani buni un loc de veci, dar si toate cele necesare pentru inmormantare, printre care si un sicriu.

De altflel, fostul profesor universitar a marturisit ca a pregatit-o deja pe Eliza pentru momentul in care ea nu va mai fi, explicandu-i cu exactitate micutei ce are de facut: “Mi-am cumparat deja sicriul. Este un subiect intim, nu vreau sa discut cu nimeni despre asta. Chiar daca am facut acest lucru, nu este nimic anormal”, a declarat Adriana Iliescu.

