Siegfried Mureșan dezvaluie de ce nu a luat cuvantul in PE cand Dancila a pus la punct un europarlamentar PLUS: 'Nu voiam sa o fac de ras'. Ce ii transmite

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționează după discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European și dezvăluie că a ales să nu ia cuvântul pentru că nu avea nimic bun despre acest prim-ministru și nici nu voia să o facă de râs în plen, precizând că ea a reușit totuși să se facă de singură de râs. Europarlamentarul face trimitere la faptul că Dăncilă a spus că nu funcționarii și diplomații României au realizat Președinția române a Consiliului UE.

Simona Halep văzută prin ochii unui fost oficial de la Casa Albă - Este Audrey Hepburn din lumea tenisului

„Ieri, când prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat bilanțul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, am ales să nu iau cuvântul pentru că nu aveam nimic bun de spus despre acest prim-ministru și nici nu voiam să o fac de râs în plenul Parlamentului European. Dar iată că a reușit să se facă singură de râs. După ce multă lume a apreciat performanța funcționarilor și a diplomaților români, Viorica Dăncilă a reacționat extrem de virulent spunând: „nu funcționarii și diplomații României au realizat Președinția. Președinția a fost condusă de Guvernul României. La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrările, a fost o foarte bună cooperare...”. Am să-i transmit doamnei Dăncilă următoarele lucruri:

1. Doamna Dăncilă este primul șef de guvern care-și atacă funcționarii din subordine și se distanțează de ei. Rolul prim-ministrului este să apere funcționarii competenți. Pentru PSD, orice funcționar competent, orice diplomat competent este un dușman. Ei își apără doar clientela de partid.

2. Doamna Dăncilă, ce priorități politice majore au reușit să pună miniștrii dumneavoastră pe agenda Uniunii Europene? Ce vizite de succes în numele României a făcut ministrul Meleșcanu în țările membre ale Uniunii Europene și în afara Uniunii?

Când au făcut cinste miniștrii români, când Petre Daea a vorbit despre cormorani în piscine, când Teodorovici a vorbit despre priorități inexistente? Ce au reușit să obțină pentru Republica Moldova? Nimic.

O spun foarte clar: Guvernul Dăncilă nu a reușit să pună nicio prioritate pe agenda Uniunii Europene. Singurul lucru care s-a reușit a fost gestionarea afacerilor curente și acest lucru nu s-a făcut de către miniștri, ci de către funcționari și diplomați. Iar cel mai mare succes al Președinției române a fost Summitul de la Sibiu, gestionat în exclusivitate de președintele Iohannis, Guvernul neavând niciun rol.”, scrie Mureșan pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la dezbaterile din plenul Parlamentului European, că "nu funcţionarii şi diplomaţii României au făcut, au realizat preşedinţia", subliniind că "Preşedinţia a fost condusă de Guvernul României". Ea a făcut aceste afirmaţii după ce europarlamentarul Dragoş Tudorache a afirmat că preşedinţia rotativă a fost una a contrastelor, întrucât la nivel tehnic, funcţionarii şi diplomaţii români au reuşit să finalizeze 90 de dosare, dar nu acelaşi lucru poate fi spus despre eşalonul politic.

"Nu funcţionarii şi diplomaţii României au făcut, au realizat preşedinţia. Preşedinţia a fost condusă de Guvernul României, la fiecare reuniune ministrul a prezidat lucrările, a fost o foarte bună cooperare pentru care i-am felicitat pe experţii noştri, pe toţi cei care s-au implicat, pe toţi cei care au acţionat cu adevărat pentru România, şi nu împotriva României. Cu câteva minute înainte mă întreba cineva: credeţi că eurodeputaţii români vor fi uniţi în a aduce un plus de imagine României? Şi atunci am spus da, acum plec dezamăgită, cu oamenii ca dvs nu vom aduce un plus României. Lăsaţi să rezolvaţi problemele acasă, nu veniţi cu ele în Parlamentul European, pentru că aceste lucruri nu aduc un plus de imagine ţării noastre", a afirmat Dăncilă.

Anterior, Dragoş Tudorache a spus că funcţionarii şi diplomaţii români au reuşit să finalizeze 90 de dosare în timpul preşedinţiei rotative.

"Prima Preşedinţie română a Consiliului Uniunii Europene a fost una a contrastelor. La nivel tehnic, funcţionarii şi diplomaţii români au reuşit să finalizeze 90 de dosare legislative şi non-legislative. De aceea, vreau să-i felicit pe profesioniştii din spatele scenei, cei care primesc mult prea rar cuvântul «Mulţumesc», pentru munca depusă în aceste şase luni. Nu acelaşi lucru poate fi spus şi despre eşalonul politic al acestei preşedinţii. Cu regret trebuie să spun că actualul guvern de la Bucureşti a fost mult prea preocupat de problemele liderilor săi decât să asigure o preşedinţie ambiţioasă", a spus Dragoş Tudorache, adăugând că aceasta a fost dublată de o retorică antieuropeană, care a fost însă drastic sancţionată de alegători la votul din 26 mai.