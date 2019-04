Siegfried Muresan - Europarlamentarii PNL vor putea obtine lucruri concrete in Europa pentru romani“

este unul dintre cei mai emblematici europarlamentari români de la aderarea ţării noastre în UE, fiind totodată purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European.După finalizarea studiilor superioare la Berlin în 2006, acesta a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei pentru a face parte din programul internaţional de stagii al Bundestag-ului. Întreaga sa carieră profesională este strâns legată de instituţiile europene şi PPE, ocupând diferite funcţii înalte.Siegfried Mureşan candidează pentru un nou mandat de eurodeputat pe listele PNL, cel mai mare partid din România membru al familiei PPE.Aici trebuie făcută o distincţie foarte clară. România şi românii se bucură de cel mai mare respect la nivel european. Liderii europeni văd că cetăţenii români ies în stradă cu drapelul UE în mâini şi apără valorile europene. De asemenea, la Bruxelles, avem colegi români, în Parlamentul European şi în celelalte instituţii, care se bucură de cel mai mare respect şi care influenţează deciziile europene pentru că sunt competenţi şi pentru că luptă pentru interesele României. Avem, totodată, un candidat român pentru funcţia de procuror-şef european care are sprijinul Parlamentului European şi al liderilor europeni, pentru că aceştia ştiu că este un candidat competent.Pe de altă parte, avem un guvern izolat în Europa, care nu se bucură de sprijinul nimănui, nici măcar al propriilor familii politice. Şi asta deoarece toată lumea vede cum Guvernul PSD - ALDE atacă independenţa justiţiei şi valorile europene şi, în plus, membrii acestui guvern şi-au dovedit lipsa de competenţă în afaceri europene cel mai mult anul acesta când au trebuit să conducă lucrurile Consiliului UE în timpul preşedinţiei române a Uniunii Europene.Românii au de ales două lucruri. Pot alege să voteze aceleaşi partide care, de doi ani, au izolat Guvernul României la nivel european, care nu reuşesc să obţină nimic pentru români în Europa şi care, de doi ani, atacă valorile europene, atacă independenţa justiţiei şi statul de drept. Sau pot vota partidele şi politicienii care se bucură de respect în Europa, care au obţinut lucruri concrete pentru România în Europa şi care au puterea de a influenţa deciziile luate la nivel european în favoarea României. Românii sunt proeuropeni, românii vor în Uniunea Europeană, o arată toate sondajele, aşa că sunt sigur că vor vota a doua variantă.Contează să fii într-o familie politică puternică la nivel european alături de care să poţi obţine lucruri pentru ţara ta. Şi mai contează să fii respectat în propria ta familie politică. Noi, europarlamentarii Partidului Naţional Liberal, facem parte din Partidul Popular European (PPE). PPE este cea mai mare familie politică europeană şi partidul care a condus Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. În plus, PPE este partidul care, conform sondajelor, va câştiga şi viitoarele alegeri europarlamentare. Mai mult decât atât, PNL, spre deosebire de alte partide din România care sunt izolate în Europa, se bucură de respect total în propria familie politică europeană. Liderii PNL sunt primiţi în orice ţară merg de liderii PPE din acea ţară. În martie au fost prezenţi la Bucureşti liderii PPE, în frunte cu Manfred Weber, candidatul PPE la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene şi, cel mai probabil, viitorul preşedinte al Comisiei. Toţi ş-au arătat susţinerea pentru PNL la viitoarele alegeri.De aceea, spun foarte clar că doar noi, europarlamentarii PNL, vom putea obţine lucruri concrete în Europa după alegerile europarlamentare pentru că vom face parte din familia politică europeană care va conduce Uniunea şi în următorii 5 ani.