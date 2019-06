Siegfried Muresan SARE la gatul lui Dacian Ciolos: E cu socialiștii impotriva PPE

Dacian Ciolos 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat astazi ca noul grup politic de la Bruxelles, condus de Dacian Ciolos, joaca cu socialistii impotriva PPE, acest lucru fiind „grav pentru Romania”. "Zilele acestea vedem in Parlamentul European o alianta intre grupul Renew al lui Emmanuel Macron si socialistii europeni impotriva PPE. Colaborarea dintre grupul lui Macron si socialisti este mult mai stransa decat colaborarea lor cu PPE. Am vazut asta in fiecare zi in negocierile pentru formarea majoritatii. Acest lucru nu este surprinzator. Emmanuel Macron insusi a fost membru al Partidului Socialist din Franta si a fost ministru in Guvernul presedintelui socialist al Frantei, Francois H ...