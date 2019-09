Siguranta lui Vladimir Putin pusa in pericol: "a intrat in veranda casei pe o fereastra"

Vladimir Putin si Ella Pamfilova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ella Pamfilova, presedinta comisiei electorale ruse a fost agresata in noaptea de joi spre vineri de un barbat care i-a patruns in locuinta si a tras asupra ei cu un pistol cu electrosocuri, a anuntat politia rusa, relateaza AFP. Atacul s-a petrecut in jurul orei 01.30 a.m. (22.30 GMT joi), chiar inaintea alegerilor locale de duminica, care au provocat manifestatii masive ale opozitiei. Politia a descris agresiunea din locuinta Ellei Pamfilova, de 65 de ani, aflata intr-un sat in afara Moscovei, drept „un atac armat”, adaugand ca agresorul „a intrat in veranda casei pe o fereastra si a atins-o pe proprietara cu un pistol cu impulsuri electrice de mai multe ori, dupa c ...