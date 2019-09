Siguranta si securitatea in scoli - conditii esentiale pentru o educatie de calitate

Camelia Gavrila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prof. dr. Camelia Gavrila, vicepresedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a analizatproblemele si temele asociate demersului educational, in sensul serviciilor educationale complementare - supravegherea elevilor pentru evitarea incidentelor in spatiul scolii,transportul elevilor si al studentilor,dotarea cabinetelor medicale scolare, existenta personalului medical bine pregatit, situatia cazarilor si a camerelor de locuit in internatele scolare/studentesti, prezenta si implicarea psihologilor, a consilierilor scolari etc. „In arhitectura unui invatamant modern si de calitate unele aspecte sunt esentiale pentru educarea si formarea tinerilor &nda ...