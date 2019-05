SIIJ a retras apelul DNA in dosarul Viorel Hrebenciuc - Tudor Chiuariu

Hrebenciuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a transmis Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca retrage apelul declarat de DNA Brasov in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, iar fostul ministru al Justitiei Tudor Chiuariu a fost achitat. Competenta in acest dosar s-a mutat de la DNA la SIIJ pentru ca una dintre persoaanele inculpate este judecatoarea Anca Roxana Adam, de la Tribunalul Brasov. Aceasta a fost condamnata la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la cumparare de influenta. Potrivit unor surse judiciare, apelul DNA se baza doar pe argumente de oportunitate, n ...