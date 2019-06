Silk District, afacerea de sute de milioane de euro, a PICAT! Proiectul a fost retras pe ultima suta de metri din cauza neregulilor! Sunt probleme mari cu vanzarea

Silk District

• Primaria Iasi nu s-a lasat intimidata de presiunile investitorului care vrea sa construiasca un complex rezidential in valoare de peste 200 de milioane de euro • Au incercat sa arda etape, nu au prezentat avizele ce trebuiau sa insoteasca Planul Urbanistic Zonal • Proiectul Silk District s-a dovedit o facatura • Municipalitatea a decis retragerea proiectului de pe site pana la completarea dosarului • Oficialii Prime Kapital nu au comentat decizia • "Am inteles intrebarea. Avem un departament de marketing, de relatie cu presa, voi transmite intrebarea dumneavoastra. Voi vorbi si, daca este oportun, voi transmite un raspuns", a spus Adrian Cazan, avocatul PK Ebony • Sunt neclaritati si in legatura cu contractul de vanzare- cumparare • Cei de la PK Ebony au cerut prelungirea antecontractului Teba Iasi Industry pana pe data de 15 octombrie 2019

In urma dezvaluirilor facute de catre cotidianul Buna Ziua Iasi, un proiect de peste 200 de milioane de euro a picat. Este vorba de complexul Silk District, de pe Calea Chisinaului, nr.22, ce urma sa fie edificat de catre PK (Prime Kapital) Ebony SRL, cu un fond de investitii sud- african in spate. Pe o suprafata de 20 hectare urmau sa fie construite locuinte colective (2.500 apartamente), birouri clasa A (100.000 mp) si un hotel. Saptamana trecuta, proiectul a fost publicat pe site-ul Primariei Iasi pentru consultarea publica.

Citeste continuarea pe bzi.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.