Silvana Riciu radiaza de fericire. Artista urmeaza sa se recasatoreasca joi

Silvana Riciu este pregatita de nunta! In doar o luna, cunoscuta artista a reusit sa pregateasca totul, asa ca joi o sa aiba loc o mare petrecere. Silvana si Nicusor isi vor uni destinele joi. Vedeta a povestit ca totul va fi exact asa cum isi doreste. Va avea o nunta mov, culoarea ei preferata. De asemenea, a decis si de cine se va lasa furata. "Copiii mei si-au propus sa ma fure ei, nu am sa las pe nimeni altcineva sa ma fure. N-o sa dureze mult. Nunta mea va fi mov. Va fi joi seara, peste doua zile. Artistii nu ar fi venit (n.r. daca era in weekend). Eu am hotarat cu o luna si un pic inainte. Nu am avut timp sa pregatim", a declarat Silvana Riciu. Silvana Riciu in lacrimi dupa ce a af ...