Silvana Riciu s-a casatorit astazi. Cantareata de muzica populara a pregatit evenimentul in mai putin de o luna

A sosit si ziua cea mare! Joi, 19 septembrie, Silvana Riciu si Nicusor Ionita au facut cununia civila, pe malul lacului Cernica. Interpreta a reusit sa puna evenimentul la punct in doar o luna! Silvana Riciu a divortat in secret in luna mai a anului trecut, dupa o relatie de peste 20 de ani, din care au rezultat doi copii: o fata si un baiat. La cateva luni dupa divort, artista in varsta de 38 de ani si-a gasit linistea in bratele lui Nicusor Ionita, in varsta de 34 de ani. Cununia civila a avut loc intr-un cadru de-a dreptul spectaculos: pe malul lacului Cernica. Seara, are loc petrecerea, la un restaurant de lux, iar duminica, pe 22 septembrie, Silvana Riciu si Nicusor Ionita isi vor ...