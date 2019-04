Silvio Berlusconi a ajuns de urgenta la spital

Silvio Berlusconi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Silvio Berlusconi, fost prim-ministru al Italiei, a fost preluat de o ambulanta si transportat astazi la spitalul San Raffaele din Milano, au anuntat surse din anturajul sau, citate de cotidianul Corriere della Sera. „Silvio Berlusconi a fost transportat la San Raffaele in aceasta dimineata pentru a trata o colica renala acuta”, a declarat sursa, mentionand ca fostul prim-ministru va fi prezent la un eveniment al partidului Forza Italia, pe care il conduce. Revenirea anului in fotbal? Silvio Berlusconi ar vrea sa cumpere un club si il reactiveaza si pe Galliani Momentan nu exista mai multe informatii despre starea fostului premier, in varsta de 82 de ani. Silvio Berlusconi a indeplinit ...