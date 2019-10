Simina a facut declaratii uluitoare dupa divortul de What's Up: "Nu prea sunt atrasa de baieti"

Simina si What s Up google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simina Costea a oferit noi declaratii emotionante despre divortul de What’s Up. Mai mult, fosta sotie a cantaretului a vorbit si despre prima relatie de iubire dupa despartirea dureroasa. Frumoasa blonda a ramas in relatii foarte bune cu nasii pe care i-a avut la nunta cu What’s Up, respectiv Andra si Catalin Maruta; ei s-au revazut la un eveniment care a avut loc in urma cu cateva saptamani. In timp ce What’s Up si-a refacut viata amoroasa alaturi de Alice Badea, fosta sotie a cantaretului isi doreste sa mai astepte pana cand va decide sa se implice intr-o relatie serioasa. In timpul unor noi declaratii Simina Costea a dezvaluit ca divortul a afectat-o, insa, este o fire pu ...