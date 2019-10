Simina de la Puterea dragostei este insarcinata. Cine este, de fapt, tatal copilului

Simina de la Puterea dragostei si Alex Zanoaga nu se mai ascund. Au recunoscut faptul ca Simina este insarcinata.

Simina de la Puterea dragostei. ”Eu trebuia sa fiu insarcinata de mult timp, stiti ca si in timp ce eram in emisiune spuneau ca sunt insarcinata... Da, sunt insarcinata. Am 3 luni si 2 saptamani. Doar ca am asteptat sa treaca cele 3 luni ca sa fiu sigura ca sarcina o pot pastra'', a spus Simina, la Teo Show.

Primele imagini cu Simina de la Puterea Dragostei la maternitate! A venit insotita de Alex Zanoaga

Au aparut primele imagini cu Simina si Alex Zanoaga de la Puterea Dragostei! Au mers impreuna la un control medical.

Simina de la Puterea Dragostei va naste peste cinci luni, iar Alexandru Zanoaga va deveni tatic! Nu exista fericire mai mare pentru cei doi. De cand au aflat ca vor deveni parinti, au inceput sa se pregateasca temeinic pentru acest moment.

Recent, pe social media au aparut primele imagini cu Simina de la Puterea Dragostei la Maternitatea Giulesti, alaturi de Alex Zanoaga. Fosta concurenta a mers cel mai probabil pentru un control medical, avand in vedere ca este gravida in patru luni. Oare va afla ce sex va avea bebelusul?

