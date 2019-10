Simina, fosta sotie a lui What’s Up: „Meritam sa fim lasati liberi si sa nu mai fim judecati”

simina whats up

Simina, fosta sotie a muzicianului What's Up a facut declaratii despre cel care i-a fost partener de viata.

La o emisiune de televiziune, Simina a afirmat ca despartirea de What’s Up a intervenit dupa ce ambii si-au dat seama ca nu mai functionau bine impreuna nici personal, nici profesional.

„Singuratatea in doi este cea mai urata singuratate, dar din fericire, eu nu am simtit-o. La noi a fost vorba de altceva. A fost o iubire foarte mare care la un moment dat s-a stins. Asta este singura realitate. Am ajuns la concluzia ca noi doi nu mai functionam nici profesional, nici personal. Am ajuns in punctul in care am spus ca suntem suficient de puternici, ca suntem siguri de ce facem si asta a fost…”, a declarat Simina, potrivit spynews.ro.

Simina a vorbit si despre noua relatie pe care o are fostul sau sot.

Faptul ca el acum are o noua relatie… este binecuvantat sa o aiba. In momentul in care doi oameni aleg sa se separe, aleg sa o faca pentru ca nu mai au sentimente romantice unul fata de celalalt.

Daca eu as fi stat intr-o postura in care sa-mi fie greu vazandu-mi fostul barbat sau barbatul alaturi de o alta femeie nu as fi luptat in continuare pentru el? Nu este vorba de asa ceva.

Cred ca fiecare dintre noi meritam sansa la o viata mai buna sau la o noua viata. Si meritam sa fim lasati liberi si sa nu mai fim judecati”, a mai spus ea, conform aceleiasi surse.

In luna august 2019, What’s Up si Simina au decis sa se desparta. Cei doi au devenit un cuplu in urma cu noua ani si s-au casatorit in august 2016, nasi fiindu-le Andra si Catalin Maruta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.