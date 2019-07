Simina l-a invitat pe Jador la un hotel! Iata raspunsul cantaretului

Jador Puterea Dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai indragiti si apreciati concurenti de la emisiunea Puterea Dragostei, Jador, a fost votat de multe ori ''favoritul saptamanii''. Toti cei care ii indragesc aparitiile pe micul ecran cunosc si faptul ca, pe langa participarea la emisiune, Jador este si un cantaret in plina ascensiune. Sute de mii de oameni il urmaresc deja pe retelele de socializare, strangand zeci de milioane de vizualizari. Jador este un cantaret solicitat la concerte, atat in tara, dar si in afara ei. Weekend-ul trecut, de exemplu, cantaretul si Bogdan Mocanu au sustinut spectacole la Frankfurt, Zurich si Stuttgart, iar cluburile unde au dat reprezentatiile au fost arhipline la e ...