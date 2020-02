Simona, cum a fost atmosfera? Raspunsul constantencei a provocat hohote de ras la Dubai

Simona Halep, numărul 2 WTA, a învins-o în trei seturi pe tunisianca Ons Jabeur, scor 1-6, 6-2, 7-6 (9-7 în tie-break), la turneul de la Dubai, scrie digisport.ro. Românca s-a calificat în sferturi într-o atmosferă explozivă creată de fanii români.TenisÎntrebată cum a fost să evolueze cu asemenea suporteri în spate, românca a avut un răspuns amuzant. ”M-am simțit ca la un meci de Fed Cup sau de fotbal. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit să mă susțină”, a fost reacția care a stârnit râsete în arena de la Dubai.„A fost un meci foarte greu, ea a jucat foarte bine. Și în China am avut un meci complicat împotriva ei, dar am avut și destulă șansă azi. A fost primul meu meci după o pauză destul de lungă, e greu de jucat.Am dat tot ce am, am vrut doar sa câștig partida, sunt mandra că am luptat pentru fiecare punct”, a mai spus Halep.Citește și: