Simona Gherghe este in doliu! Cine a murit

Simona Gherghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Gherghe este in doliu, dupa ce a aflat in urma cu cateva ore o veste foarte trista. La scurt timp dupa aceea, fosta prezentatoare a transmis public un mesaj emotionant. Si alte vedete alte vedete de la Antena 1 si Antena 3, dar si fosti angajati au lasat ganduri de condoleante. Simona Gherghe, in doliu dupa ce a aflat ca Paula Rusu a pierdut o persoana iubita Jurnalista Paula Rusu trece printr-o perioada cumplita din viata sa… soacra ei s-a stins din viata, iar in memoria sa, fosta realizatoare de emisiuni a facut un gest sfasietor: a urcat pe contul oficial de o poza de album in care apare alaturi de sotul ei, Razvan Mitroi, si mama acestuia. In dreptul imaginii, fosta prezentatoare a p ...